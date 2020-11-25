مصر.. محمد رمضان يطلق تعليقا جديدا بعد صورته المثيرة للجدل مع مشاهير إسرائيل

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مصحوبة بتعليق غير مباشر على صورته مع مشاهير إسرائيل المثيرة للجدل.

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وعلق الفنان المصري على صورته قائلا: "العاقل يستفيد من أعدائه .. والغبي لا يستفيد من إخوانه".

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها أمس الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

المصدر: RT