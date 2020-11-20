تخفيف الحكم الصادر ضد شركة J&J في قضية "بودرة الأطفال" إلى 120 مليون دولار

خفف قاض في ولاية نيويورك حكما تعويضيا ضد شركة "جونسون آند جونسون" لصالح سيدة ادعت إصابتها بالسرطان بمادة "الأسبستوس" المستخدمة في مسحوق الأطفال، الذي تنتجه الشركة.

وصدر الحكم بالتخفيض إلى 120 مليون دولار من 325 مليونا، في حكم كان قد صدر في السابق وقدمت الشركة طعنا فيه.

وتظهر سجلات المحكمة أن القاضي جيرالد ليبوفيتس من المحكمة العليا في مانهاتن، وافق على دفع تعويضات مخفضة هذا الأسبوع.

وتواجه الشركة أكثر من 13 ألف دعوى قضائية مرتبطة ببودرة الأطفال الملوثة بالأسبستوس.

وتؤكد "جونسون آند جونسون" أن منتجاتها "آمنة وخالية من الأسبستوس"، وأن "فريق الدفاع عن المرأة لم يتمكن من إثبات أن بودرة الأطفال كانت ملوثة بالفعل بمادة مسرطنة".

المصدر: "رويترز"