مصر.. أستاذة عقيدة تنفعل على الهواء وتقع في خطأ أثناء استشهادها بآية قرآنية

وقعت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير، في خطأ أثناء استشهادها بآية في القرآن الكريم بسبب انفعالها على الهواء في الدقيقة 30 من الفيديو.

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وقالت نصير أثناء حديثها مع الإعلامي وائل الإبراشي، بمشاركة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف

إن ردها المثار حوله الجدل الذي قالت فيه إنه لا يوجد نص ديني إسلامي يمنع زواج المسلمة من غير المسلم كان ردا على سؤال يقول: "هل يوجد نص قرآني يحرم زواج المسلمة من كتابي ولم تقصد به أن توافق على زواج المسلمة من غير المسلم".

وتابعت: "أنا أستاذة فلسفة وأعرف كيف أقول وكيف أتراجع ولم أتراجع عن الأمر ولم أقلها بوضوح وإنما كان ردا على سؤال وتم اجتزاء حديثي والقناة موجودة والفيديو موجود، أنا بطالب فقهاء العصر وعلماء الإفتاء أن يعكفوا على هذه القضية حتى يكون الرد فيه بالإجماع لأن في الغرب ملايين الفتيات يعانين من هذا الأمر فلماذا لا يتم فتحها".

وردا على تعقيب الدكتور كريمة بأن هناك نص شرعي ولا يصح أن ننقلب على الشريعة: "كنت أود أن يكون هناك حوار مجدي يناقش قصايا بني آدمين لا أريد أن ينسلخوا من إسلامنا العظيم، كما أن هناك اجتهادات فقهية للتحريم أريد أن يجلسوا ويؤكدوا ما انتهوا إليه أو يضيفوا الجديد".

وتابعت: "مش يقولي بتتنصلي من كلامك إيه الأسلوب الغريب ده، محظور إيه اللي وقعت فيه، بقول لأهل الرأي اجتهدوا أما الجزء الخاص بانسلاخ الفتيات من الإسلام بسبب هذا الأمر ياعم من شاء فليؤمن ومن شاء فليروحوا في داهية مش دي مشكلتي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية