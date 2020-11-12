سوريا.. "أنا مو قطعة قماش" حملة نسوية ضد العنف اللفظي

أطلقت منظمة "نيسان" النسوية السورية حملة لمحاربة العنف اللفظي ضد المرأة بناء على تقييم مظهرها الخارجي وملابسها تحت عنوان "أنا مو قطعة قماش".

ونشرت المنظمة عبر صفحتها على الفيسبوك منشورا أوضحت من خلاله أن "العنف في مجتماعاتنا يأخد أشكالا كثيرة ومتنوعة، ومن أحد أشكال العنف (العنف اللفظي)، ومن بينها الحكم على الأشخاص من خلال لباسهم، فالتقييم حسب اللباس هو شكل من أشكال العنف، وهنالك أنواع من اللباس تفرض من حيث العادات والتقاليد، والبعض يعود لحرية شخصية، ولا يجوز التنمر والحكم على أي شخص من خلال لباسه".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي