السويد ترحّل مغربية مصابة بالشلل النصفي

رحلت سلطات الهجرة السويدية المواطنة المغربية سميرة الفيلالي المدغري المصابة بسرطان الثدي والعمود الفقري، والشلل النصفي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الفيلالي امتثلت لقرار طردها من السويد بعدما رفض طلبها للم الشمل والبقاء هناك مع زوجها المقيم في السويد بطريقة شرعية، وتوجهت على كرسيها المتحرك إلى المطار، لكنها واجهت صعوبات حالت بينها والسفر".

وذكرت مرافقة الفيلالي، أنه "طلب منها في المطار أن تدلي بتصريح سلامة الشخص المسافر وفحص الخلو من فيروس كورونا، وأضافت: "مصلحة الهجرة بالسويد التي قررت طردها لم تخبرها بأي معلومة حول وجوب إدلائها بالتصريح من خلوها من أي مرض".

من جهتها، قالت الفيلالي البالغة 40 عاما: "منذ 6 سنوات وأنا أحارب السرطان. سأترك كل هذا وأذهب إلى بلدي رغم أني لن أتمكن من استكمال العلاج باهظ الثمن. رغم أني متزوجة هنا بالسويد مدة عام ونصف لم يعيروا اعتبارا لهذا.. ماذا أفعل؟".

بدورها، أشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن "مصلحة الهجرة لم تراع تحذير الأطباء لسميرة الفيلالي بعدم التواجد في التجمعات الكبيرة مثل المطارات، وعدم المخاطرة حتى لا تصاب بالفيروسات، خاصة في الظروف الحالية التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا".

وعللت مصلحة الهجرة السويدية قراراها بكون طالبة اللجوء "قدمت إلى السويد عام 2013 بموجب إقامة مؤقتة لمدة سنتين، لكن زواجها لم يدم سنتين، فرفض طلب لم الشمل العائلي الذي قدمته وصدر في حقها قرار الطرد، وفي 2018 قدمت طلبا للجوء بسبب المرض وقوبل أيضا بالرفض، فصدر قرار أيده القضاء بترحيلها إلى المغرب".

المصدر: "هسبريس"