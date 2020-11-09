الإمارات.. ملثمان يقتحمان فيلا بتخطيط من الجنائني

بدأت محكمة الجنايات في دبي محاكمة 3 متهمين أحدهم هارب، بعدما تسلل متهمان إلى فيلا تقيم فيها امرأة أوروبية وابنتاها، وهدداهن وسرقا منهن مبلغ 1300 درهم.

وقبضت شرطة دبي على المتهمين، بعد ورود بلاغ بواقعة السرقة، ليتبين أن شخصا ثالثا يعمل مزارعا لدى المجني عليهن، هو من سهل لهما الدخول إلى الفيلا وتنفيذ جريمة السرقة.

وقالت المجني عليها (58 عاما - معلمة) في التحقيقات، إنها "كانت في المطبخ، حين سمعت صوت باب المنزل، فاعتقدت أن إحدى ابنتيها هي من فتحه، لكنها فوجئت بشخص ملثم يقف أمامها حاملا سكينا في يده، فسقطت أرضا من الصدمة".

وأضافت، أن "الملثم طالبها بالمال، فترجته ألا يؤذيها وأكدت له أنها ستعطيه كل ما تملك من مبالغ مالية، وفي هذه الأثناء حضرت ابنتها الكبرى وإلى جانبها ملثم آخر يحمل عصا خشبية، ثم انضمت إليهما ابنتها الأخرى".

وتابعت "أنها وابنتيها جمعن للمتهمين كل ما كان لديهن من نقود، بما فيها العملات المعدنية، وهي 1300 درهم تقريبا، فأخذاها وغادرا الفيلا بعدما حذراهن من إبلاغ الشرطة، إلا أن إحدى ابنتيها أبلغت الشرطة فور هروب المتهمين مباشرة".

وأكد مصدر في شرطة دبي، أنه تم تشكيل فريق عمل استطاع تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، وتبين خلال التحقيق معهما أنهما على دراية كاملة بالمنزل، وأنهما حصلا على المعلومات من جنائني المنزل "المتهم الهارب".

المصدر: "الإمارات اليوم"