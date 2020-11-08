مصر.. إعدام متهم محكوم عليه بالسجن لمدة 269 سنة

نفذت مصلحة السجون في مدينة المنيا المصرية حكم الإعدام على المتهم نشأت عيضة، المعروف إعلاميا بـ"خط الصعيد" تمهيدا لتسليم جثمانه لأسرته لدفنه في محافظة قنا.

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وقال مصدر أمني إن المتهم نشأت عيضة محمد أحمد محكوم عليه بالسجن في أحكام قضائية يبلغ مجموعها 269 عاما، بالإضافة إلى حكم بالإعدام في واقعة قتل شاب نتيجة خصومة ثأرية.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما عثرت قوات الأمن في الإسكندرية على جثة المجني عليه "حسام.ح"، 24 سنة، حاصل على دبلوم، من أهالي قرية نجع الشيخ نور الدين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، مربوط اليدين مصابا بطلقات نارية.

ونجح ضباط مباحث الإسكندرية في كشف غموض الواقعة وتبين أن وراء ارتكابها المتهم نشأت عيضة الهارب من مجموع أحكام بالسجن، بالاستعانة بزوجته و5 آخرين.

ناصر حاتم

المصدر: RT