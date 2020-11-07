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شاب يمني يلغي عرسه "خوفا من صاروخ من ترامب"

مجتمع

شاب يمني يلغي عرسه
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
رجال في مراسم عرس يمنية
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برر الـ"يوتيوبر" اليمني الشهير، مصطفى المومري، يوم أمس الجمعة، إلغاء حفل زفافه، الذي تدفقت إليه الحشود بالآلاف في ساحة السبعين بالخوف من سقوط صواريخ "بأمر من ترامب"، حسب تعبيره.

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مصادر: إعلان الحكومة اليمنية المشتركة في الخامس من نوفمبر
مصادر: إعلان الحكومة اليمنية المشتركة في الخامس من نوفمبر

وظهر المومري، عبر بث مباشر على صفحته الشخصية في "يوتيوب"، اعتذر فيه عن إلغاء حفل الزفاف، الذي كان من المفترض إقامته في صالة مجاورة لميدان السبعين باليمن، بعد امتلاء الصالة وميدان السبعين، بأعداد كبيرة جدا من الحضور.

وأعرب المومري الذي كان يتحدث للحضور عبر الفيديو عن مخاوفه من استهداف قوات التحالف بأمر من ترامب، لهذه الحشود.

وشكر الأعداد الهائلة التي قدمت لحضور زفافه، حيث قام بدعوة عامة المواطنين وكل من يتابعه لهذه المناسبة.

جدير بالذكر أن المومري هو "يوتيوبر" يمني، يملك قناة خاصة به على اليوتيوب، وتضم أكثر من 800 ألف مشترك.

شاب يمني يلغي عرسه
Mohamma56257986

شاب يمني يلغي عرسه
Mohamma56257986

شاب يمني يلغي عرسه
Mohamma56257986

شاب يمني يلغي عرسه
Mohamma56257986

المصدر: RT

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