لماذا يغلق المحتال سماعة الهاتف قبل سماع الرد؟

قال يفغيني يوشوك، الخبير في مجال الذكاء التنافسي الاستراتيجي، إن المحتالين غالبا ما يتصلون بالمواطنين ومن ثم يضعون السماعة دون انتظار الرد.

ونوه بأنهم بهذه الطريقة، يحاولون كسر خط الدفاع النفسي للضحية المحتملة. وذكر أنه قد يتم استخدام الروبوت لتأدية هذه المهمة. لقد تم تصميم برامج الاتصال التلقائي خصيصا، للاتصال بأكبر عدد ممكن من الضحايا المحتملين في أقل وقت ممكن.

ويعتقد يوشوك أن المحتال، يستخدم هذه الطريقة لتحديد الهدف الأضعف.

وقال: "الذي يعتقد، أنه تلقى اتصالا من محتال، لن يطلب الرقم الذي اتصل به قبل ذلك وقفل الخط. وهذا الأمر سيجعل المحتال، يفقد الاهتمام به وبالتالي سيتركه بحاله ولن يكرر الاتصال به. أما إذا قمت بالاتصال بالرقم الذي طلبك لتوه وأغلق السماعة، فهذا يعني أنك مستعد للحوار، وأنك على المستوى الوعي الباطني تبدي الثقة تجاه الشخص الذي تتصل به، وهو ما يجعلك أكثر قابلية لتقبل حجج المحتال".

ويمكن الدفاع ضد هؤلاء المحتالين عبر الهاتف، بطريقتين: الأولى سلبية خاملة وتتلخص في عدم الاتصال بمن طلبك وأغلق الخط. والثانية – نشيطة، وتتلخص في استخدام برامج خاصة، يمكن بفضلها أن يجري الاتصال بواسطة ما يسمى بـ "البريد العشوائي" أو عن طريق الاتصال الآلي. سيظهر البرنامج في وقت المكالمة أن الاتصال قادم من "بريد عشوائي" ويميز الرقم باللون الأحمر.

المصدر: نوفوستي