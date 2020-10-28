روسيا.. لبوة في شقة سكنية بموسكو

نشر موقع التواصل الاجتماعي "الحياة البرية في موسكو" على "تويتر"، صورة تظهر لبوة داخل إحدى الشقق السكنية بالعاصمة موسكو.

وكتب الموقع تعليقا على الصورة: "حيوان بري ينظر من النافذة، سكان موسكو أكثر رفاهية من مواطنيهم في باقي أنحاء البلاد!".

Москвичи и тут хотят быть круче остальной страны pic.twitter.com/4xH05hmQcL — Дикая Москва (@WildWildMoscow) October 28, 2020

وافترض المعلقون، أن الشقة قد تكون ملكا لفناني السيرك الأخوين أسكولد وإدغارد زاباشني، فيما رجح آخرون أنه من الأفضل إرسال اللبوة إلى البرية.

واشتكى سكان أحد المباني غربي العاصمة في مارس 2019، من تربية أحد الجيران لبوة في شقته.

ووفقا لصاحب اللبوة، فإنه حصل عليها كهدية من مزرعة صيد خاصة.

المصدر: "وكالات"