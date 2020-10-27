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الكويت.. مصري يطعن مواطنته والسبب.. "حجابها يشبه حجاب مطلقتي"

مجتمع

الكويت.. مصري يطعن مواطنته والسبب..
Reuters
صورة أرشيفية
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أقدم وافد مصري في الكويت صباح اليوم على طعن مواطنته في الشارع وعلى مرأى من المارة، بعدما أجبرها على التوقف فيما كانت في طريقها إلى زيارة زوجها المريض بمستشفى الصباح.

وبحسب ما ذكر مصدر أمني لصحيفة "الأنباء"، انهال الرجل على مواطنته طعنا بثلاث طعنات جميعها في الوجه وكادت احدى الطعنات تبتر لسانها. اما الغرابة في الواقعة ان الجاني لم يسبق له أن قابل المجني عليها و يعرفها، وانما، وفق اعترافات المتهم وتحريات المباحث، الأمر اختلط عليه نظرا لتشابه الحجاب الذي كانت ترتديه المجني عليها مع حجاب طليقة الجاني وهو الذي دفعه الى إجبارها على التوقف في دوار الشيراتون وسدد لها الطعنة تلو الاخرى.

وقال مصدر أمني إن المجني عليها (27 عاما) أسعفت وأدخلت إلى غرفة العناية وأجريت لها عدة عمليات في الوجه واستقرت حالتها، أما المتهم وهو (32 عاما) فجار إحالته للنيابة بتهمة الشروع في القتل، على أن يخضع لمزيد من التحقيقات.

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية

 

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