ياسمين صبري: "الحياة حلوة بس نفهمها" - فيديو

أكدت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أنها تحرص على التواجد والحضور في مهرجان الجونة السينمائي كل عام، كونه يمثل جزءا هاما من حياة الممثل.

وقالت صبري في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "on"، "أنا إنسانة مسالمة بطبعي ولا يعني أنني أركب سيارة رولز رايس، أن هذا سيؤثر على طبعي".

وأضافت: "أنا إنسانة عصامية كونت نفسي بنفسي، وأحمد (في إشارة إلى زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة)، أيضا إنسان عصامي".

وتابعت: "أكون حريصة على التواجد في المهرجان كل عام، لأنه جزء كبير من عالم الممثل.. أكون سعيدة فيه وأحضره منذ انطلاقاته الأولى.. وهو المهرجان الوحيد الذي أحضره".

وأشارت إلى أنه "المفروض كل إنسان يأخذ تقديره في عينه بنفسه لا من تقييم الناس.. ممكن الإنسان يتأثر بتقييم الآخرين ولكن علينا أن نعمل على تقييم أنفسنا أولا".

وأكدت الفنانة المصرية أنها "شرعت في دراسة تطوير الذات منذ خمس سنوات وتأثرت جدا بالموضوع مما دفعها لدراسة علم السيكولوجي، وبعدها انتقلت للدراسة الرسمية للمجال الذي تهتم به ثم دخلت الجامعة وتدرس أونلاين خاصة في وقت كورونا في جامعة هارفارد".

المصدر: "وكالات مصرية"