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العراق.. انتشال جثة طفل رمته أمه في نهر دجلة (فيديو)

مجتمع

العراق.. انتشال جثة طفل رمته أمه في نهر دجلة (فيديو)
لحظة انتشال الجثة
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أظهر مقطع فيديو صوره شرطي عراقي، اليوم الخميس، انتشال الشرطة النهرية العراقية جثة طفل رمته أمه في النهر مع شقيقته.

وقال الشرطي في الفيديو الذي صوره: "هذه هي جثة الطفل الذي رمته أمه مع شقيقته قبل أيام. وجدناها بين أكوام حديد في النهر".

وهذه هي الجثة الثانية التي تنتشل من النهر بعد جثة الطفلة (شقيقته) التي انتشلت يوم الاثنين الماضي، بعدما رمتهما أمهما قبل أسبوع في نهر دجلة "انتقاما من طليقها" (والدهما).

 

المصدر: RT

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