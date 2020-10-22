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خطوبة جديدة بين طفلين في مصر تثير ضجة.. والسلطات تتدخل (صورة)

مجتمع

خطوبة جديدة بين طفلين في مصر تثير ضجة.. والسلطات تتدخل (صورة)
Reuters
صورة أرشيفية
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قبضت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، على أسرة طفلين بالمرحلة الابتدائية بعدما ظهرا خلال حفل خطوبتهما عبر فيديو على "فيسبوك" في منطقة عين شمس.

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ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مقطع فيديو متداول على شبكة التواصل الاجتماعي لحفل خطوبة طفل وطفلة، في المرحلة الابتدائية لا يتخطى عمرهما 10 سنوات.

وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية وألقت القبض على أسرة الطفلين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار التحقيق معهم.

وأثار الفيديو ضجة وجدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها.

خطوبة جديدة بين طفلين في مصر تثير ضجة.. والسلطات تتدخل (صورة)صورة الطفلين

المصدر: القاهرة 24

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