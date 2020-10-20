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الحكومة العراقية توجه بإغلاق خمسة مخيمات نزوح

أخبار العالم العربي

الحكومة العراقية توجه بإغلاق خمسة مخيمات نزوح
مخيم نزوح في العراق
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الثلاثاء، قرب إغلاق خمسة مخيمات للنازحين في محافظتي بغداد وديالى.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، في تصريح صحفي: "سيتم شمول نحو خمسة آلاف عائلة بمنحة المليون ونصف المليون دينار الخاصة بالعائلات العائدة من النزوح، وهذه المنحة توزع حسب أولويات التقديم، فضلاً عن توفر التخصيص".

وأضاف: "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيتم غلق خمسة مخيمات للنازحين خلال مدة قليلة في بغداد وديالى".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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