"للفت الأنظار".. الكشف عن حقيقة محاولة "خطف" فتاتين في القاهرة

باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في واقعة إذاعة أخبار كاذبة حول الشروع في خطف فتاتين بمصر الجديدة والمرج.

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وكان قد تم تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه مَن أذاعه محاولة خطف فتاة وسرقتها بمنطقة مصر الجديدة، وبتحري الشرطة حول الواقعة المزعومة أمكن التوصل إلى الفتاة التي أذاعت المنشور، والتي تبين بمناقشتها وفحص آلات المراقبة ومناقشة بعض المتواجدين بالمكان المزمع محاولة خطفها منه عدم صحة ما نشرته، وأنها اختلقت الواقعة وأرفقت بها صور إصابات كانت قد حدثت لها من قبل ادعت وقوعها حديثا.

وباستجواب النيابة العامة المتهمة المذكورة أقرت بإذاعتها واختلاقها الواقعة بقصد لفت أنظار أصدقائها إليها بعد مرورها بضائقة نفسية عقب وفاة والدها، وقد فحصت النيابة العامة هاتفها فتبينت إذاعتها المنشور موضوع التحقيق من حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقرت بكتابته وإذاعته وإرفاقها به صور إصابات سبق حدوثها بها.

وفي ذات الإطار كانت وحدة مباحث قسم شرطة المرج قد أبلغت النيابة العامة برصدها منشورا بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه مَن أذاعه بشروع شخص في خطف فتاة بمنطقه المرج، وأنه سبقت محاولته ارتكاب ذات الجريمة مع أخريات، إذ أكدت تحريات الشرطة عدم صحة الواقعة المتداولة، وأن فتاة أذاعته وقصدت منه الإساءة إلى المدعى عليه بالمنشور لسابق خلافات بينهما، حيث أمكن تحديدها وتحديد شخص المدعى عليه بالمنشور.

وسألت النيابة العامة المدعى عليه فشهد بأن الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق هي صوره خلال ترجله في الطريق العام بصورة عادية، ونفى ما ادعي عليه في المنشور. بينما استجوبت النيابة العامة المتهمة البالغة من العمر 17 عاما، فأنكرت ما نسب إليها من تعمدها إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مقررة أنها في 11 من أكتوبر الجاري وخلال سيرها في الطريق العام متجهة لتلقي بعض دروسها بمنطقة المرج تتبعها أحد الأشخاص وطالبها بصوت مهموس بأن تتوقف، ففرت منه واستنجدت بصديق لها، والذي جاءها وتمكن من الحصول على الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق من إحدى آلات المراقبة بالمكان، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، فأكدت بدورها حدوث الواقعة بالمنشور عقب تداوله.

ناصر حاتم

المصدر: RT