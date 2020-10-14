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مصر.. ضبط سائق السيارة المتهم بدهس "فتاة المعادي" (صورة)

مجتمع

مصر.. ضبط سائق السيارة المتهم بدهس
Reuters
الأمن المصري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق السيارة المستخدمة في حادث سرقة وسحل فتاة في منطقة المعادي، وتكثف الأجهزة جهودها لضبط باقي الجناة.

مصر.. ضبط سائق السيارة المتهم بدهس الفتاة الضحية
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وشهد أحد شوارع حي المعادي في العاصمة المصرية جريمة بشعة راحت ضحيتها فتاة في العقد الثالث من العمر.

وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث للتحقيق في الحادث ومعرفة ملابساته وضبط المتهمين بالواقعة.

وتبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها، والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ووفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وتجري ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.

وسببت هذه الجريمة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب الجميع بالقبض على المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

ناصر حاتم

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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