السعودية.. القبض على متورطين حولوا مبالغ ضخمة مجهولة المصدر إلى الخارج

أعلنت شرطة الرياض القبض على 4 أشخاص حولوا مبالغ ضخمة مجهولة المصدر إلى خارج السعودية.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن "المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 أشخاص، ثبت تورطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية".

وأضاف: "الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، هم مواطنان اثنان ومقيمان من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر".

وتابع: "تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ أكثر من 3 ملايين ريال سعودي".

وأشار الكريديس إلى أن "إجراءات الاستدلال الأولية أثبتت ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر، استغل وظيفته بالقطاع الخاص، في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل والتستر عليها، مقابل مبالغ مالية تقاضاها".

المصدر: "سبق"