شاهد.. فيديو جديد لـ"عنتيل الجيزة" في مصر لحظة اقتحام شقته

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو جديدا لـ"عنتيل الجيزة"، والمتهم في فيديوهات فاضحة سببت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

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وظهر في الفيديو المتهم وحوله مجموعة من الأهالي الذين اقتحموا الشقة وبينهم سيدة قامت بتصويره.

وجدد قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة، حبس الجزار عبد الحميد المعروف إعلاميا بـ"عنتيل الجيزة" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة للآداب العامة بهدف ابتزازهن، وتهديدهن بالاستمرار بعلاقاته المشبوهة بعد أن قررت النيابة حبسه 4 على ذمة التحقيقات.

وكانت تحريات مباحث الجيزة كشفت أن عبد الحميد 43 سنة يعمل جزارا بمنطقة البراجيل، وسقط في أيدي الأجهزة الأمنية بتهمة ممارسة الجنس على مدار 3 سنوات مع أكثر من 250 سيدة داخل شقة سكنية قام باستئجارها بمنطقة إمبابة لتحقيق رغباته غير المشروعة، وتصويرهن في أوضاع مخلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية