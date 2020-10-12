مصر.. الكشف عن مفاجأة في قضية "عنتيل الجيزة" والـ250 سيدة

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن مفاجأة في قضية الجزار المشهور إعلاميا بـ"عنتيل الجيزة"، مشيرة إلى أنه لن تتم محاكمته بتهمة الزنا.

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وقالت مصادر إنه لم يتم توجيه تهمة الزنا له، لأنه طبقا لقانون العقوبات "المتهم مارس الفحشاء خارج منزل الزوجية في شقة تم استئجارها بمنطقة إمبابة، بالإضافة أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة لم تتلق، أي بلاغات من أزواج السيدات اللاتي ظهرن في فيديوهات بصحبة الجزار".

وجدد قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة، حبس الجزار عبد الحميد المعروف إعلاميا بـ"عنتيل الجيزة" 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة للآداب العامة بهدف ابتزازهن، وتهديدهن بالاستمرار بعلاقاته المشبوهة بعد أن قررت النيابة حبسه 4 على ذمة التحقيقات.

وكانت تحريات مباحث الجيزة كشفت أن عبد الحميد 43 سنة يعمل جزارا بمنطقة البراجيل، وسقط في أيدي الأجهزة الأمنية بتهمة ممارسة الجنس على مدار 3 سنوات مع أكثر من 250 سيدة داخل شقة سكنية قام باستئجارها بمنطقة إمبابة لتحقيق رغباته غير المشروعة، وتصويرهن في أوضاع مخلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية