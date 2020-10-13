المغرب.. الشرطة توقف قاصرين تورطا في مقتل رجل أمن

تمكنت الشرطة القضائية في مدينة طنجة بالمغرب، من توقيف قاصرين 15 و16 عاما، وذلك للاشتباه في تورطهما بالضرب والجرح المفضي إلى الموت لرجل أمن.

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أنه "حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد دخل المشتبه فيهما بمعية قاصر ثالث، في خلاف عرضي مع الضحية الذي يعمل في الدرك الملكي، أثناء مروره بحي مسنانة بمدينة طنجة في حدود الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد، وذلك قبل أن يعمدوا لتعنيفه وتعريضه لاعتداء جسدي خطير باستعمال السلاح الأبيض، كان سببا مباشرا في وفاته".

وأضاف، أن "عمليات البحث والتحري أسفرت عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم القاصرين، ممن ساهموا في ارتكاب الأعمال المادية لهذه الجريمة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الثالث، وهو الآخر قاصر السن، وقد تم تحديد هويته الكاملة، في حين تم الاستماع لعدد من الشهود الذين عاينوا الحادث وحاولوا التدخل لدفع الاعتداء".

وأشار البيان، إلى إيداع القاصرين الحجز في مديرية أمن طنجة، وذلك في سبيل التحقيق معهما للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.

المصدر: "هسبريس"