أسرة السادات تحتفل في ذكرى انتصارات أكتوبر

أحيت أسرة السادات بقرية ميت أبو الكوم بمركز تلا في المنوفية الخميس، ذكرى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بحضور عدد من أبناء شقيقه ومجموعة من أهالي القرى والعزب بمركز تلا.

وقال كريم طلعت السادات حفيد الرئيس الراحل، إن "ملحمة السادس من أكتوبر معركة العزة والكرامة، التي أعادت لمصر هيبتها في المنطقة لتثبت أمام العالم أن مصر لديها رجال لا يهابون الموت وأن جيش مصر هو خير أجناد الأرض كما وصفه رسول الله".

وأضاف، أن "انتصارات أكتوبر ستظل خالدة وراسخة في عقول وقلوب كل أبناء الشعب المصري الشرفاء، تلك الانتصارات التي سجلها التاريخ بأحرف من نور وأكدت أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولا تزال الدرع والسيف الحامي للأمن القومي المصري والمحافظ على أمن مصر واستقرارها".

المصدر: المصري اليوم