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مصر.. تفاصيل وطريقة انتحار طفل بسبب لعبة "ببجي موبايل"

مجتمع

مصر.. تفاصيل وطريقة انتحار طفل بسبب لعبة
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كشفت تحقيقات الشرطة المصرية تفاصيل واقعة انتحار طفل عمره 11 سنة من قرية كفر ابراش بالشرقية، إثر التوبيخ الذي تعرض له من أسرته بسبب قضائه الكثير من الوقت في لعبة "ببجي موبايل".

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انتحار طفل مصري بسبب لعبة
انتحار طفل مصري بسبب لعبة "ببجي موبايل"

وأشارت التحقيقات إلى أنه "يوم الحادث قام الأبوان بنهر الطفل للتركيز في دروسه وتقليل اللهو بالهاتف، وبعدها دخل غرفة نومه، وغافل أسرته وأحضر سلما صغيرا وصعد إلى شباك الغرفة وشنق نفسه بطرحه في حديد ستارة الشباك وتخلص من حياته".

وتابعت التحقيقات، أن "شقيقته ووالدته هما من اكتشفا الواقعة، لعدم خروجه من غرفته فتم فتح الباب وعثر عليه مشنوقا، وتم إخطار مركز الشرطة بالحادث".

وتعيش أسرة الطفل حالة من الانهيار والحزن الشديد من فاجعة الحادث، والطفل كان متعلقا جدا بلعبة "ببجي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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