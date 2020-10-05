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انتحار طفل مصري بسبب لعبة "ببجي موبايل"

مجتمع

انتحار طفل مصري بسبب لعبة
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أقدم طفل مصري على الانتحار شنقا، داخل منزل أسرته بقرية إبراش، التابعة لمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، بسبب لعبة "ببجي".

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وكانت البداية بورود بلاغ لقوات الأمن بالعثور على جثة طفل، مشنوقا داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية إبراش.

وتبين أن الطفل تخلص من حياته شنقا، بسبب نهر أسرته له ومطالبته بعدم الإكثار في ممارسة لعبة "ببجي".

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "مشتول السوق" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.​

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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