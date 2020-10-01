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مصر.. تفاصيل فيديو التحرش الجماعي بفتاة في وسط القاهرة

مجتمع

مصر.. تفاصيل فيديو التحرش الجماعي بفتاة في وسط القاهرة
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كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل فيديو التحرش الجماعي بفتاة وسط القاهرة، مؤكدة أن الفتاة تعمل في مدينة نصر وكانت تتوجه إلى منزلها في عزبة الهجانة.

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وأوضحت أنه أثناء مغادرة الفتاة العشرينية عملها في منزل مخدومتها في مدينة نصر إلى شقتها في عزبة الهجانة القريبة من مكان عملها، فوجئت بحصارها من قبل 6 شباب كانوا يستقلون دراجتين ناريتين "توك توك" وتحرشوا بها وتحسسوا مناطق في جسدها.

ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهمين بعد 4 ساعات فقط من نشر الفيديو الذي لا تزيد مدته عن 60 ثانية، واتهمت الفتاة الشباب الستة بهتك عرضها وبعدها نجحت المباحث في القبض عليهم.

وحاول المتهمون الستة تبرير جريمتهم بقولهم: "كنا شاربين حشيش وبرشام، ومكناش عارفين إحنا بنعمل إيه"، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة ونسبت إليهم تهمتي هتك العرض والتحرش وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترفوا بتفاصيل الجريمة: "فيه اتنين مننا شغالين سواقين توك توك، وكنا مع بعض وإحنا واقفين في زهراء المعادي لقينا بنت سمرا، وراح أحمد صاحبنا عاكسها، ورحنا مسكناها عشان تركب التوك توك وتروح معانا الشقة".

وأضاف المتهمون أنهم نفذوا الجريمة تحت تأثير المخدرات التى تعاطوها وهي عبارة عن حشيش وأقراص مخدرة، وأن تصرفاتهم كانت غير متزنة خلال الواقعة، وأنهم فوجئوا بالشرطة تلقي القبض عليهم بعد عدة ساعات  من نشر الفيديو على فيسبوك، وأنهم عرفوا بنبأ تصويرهم فيديو قبل ضبطهم بساعتين فقط من القبض عليهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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