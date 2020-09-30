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الأمن المصري يكشف تفاصيل التحرش الجماعي بفتاة في الشارع

مجتمع

الأمن المصري يكشف تفاصيل التحرش الجماعي بفتاة في الشارع
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يفحص الأمن المصري فيديو تظهر فيه مجموعة من الشبان يتحرشون بشكل جماعي بفتاة في الشارع بمنطقة زهراء مدينة نصر.

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وقال مصدر أمني مطلع، إنه جرى التوصل إلى هوية الفتاة التي تعرضت لواقعة تحرش جماعي في منطقة زهراء بمدينة نصر، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن الفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، لافتا إلى أنه جار ضبط المتهمين.

وقالت قوات الأمن المصرية إن المجني عليها، قالت "إنها كانت متجهة إلى منزلها عائدة من العمل، منذ عدة أيام، وكانت تسير بالشارع وأثناء ذلك فوجئت بمجموعة من الصبية عددهم ما بين 5 إلى 7 أفراد، وأعمارهم ما بين 14 و18 سنة يتحرشون بها، ولامسوا أماكن حساسة بجسدها وأنها صرخت مستغيثة، لكن تأخر الوقت حال دون إنقاذها".

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية بدأت سماع شهود العيان وعدد من سكان المنطقة، بعد تحديد مكان تصوير الفيديو الذي صورته سيدة من شرفة منزلها، مشيرا إلى أن الأمن بدأ في تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة على العقارات القريبة والمحال التجارية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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