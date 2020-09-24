مصر.. منة عبد العزيز تفاجئ الجميع: أنا تغيرت

ظهرت منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة تيك توك" والتي تعرضت للاغتصاب، في أول مقطع فيديو بعد إطلاق سراحها.

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وتحدثت الفتاة في الفيديو عن التغيير الكامل بحياتها بعد برنامج التأهيل النفسي الذي خضعت له في المجلس القومي للمرأة، مؤكده أن برنامج التأهيل أثر بشكل كبير في تغيير حياتها للأفضل، الأمر الذي جعلها تشعر بالسعادة لهذا التغيير.

وقالت منة عبد العزيز، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الجديد على موقع "إنستغرام"، "دا الأكونت الرسمى ليها وأي أكونت تاني مش بتاعي.. وحبيت أطلع لأن الناس مكنتش متأكدة إنه إيميلي.. وحشتوني أوي كمان.. أنا مش بظهر كتير لحد يوم 30 سبتمبر لما نسمع الحكم النهائي على الشباب اللى عملت فيا كده وساعتها هطلع وهتبسط معاكوا جدا، ومنة بتاعت زمان راحت ومنة الجديدة دلوقتي، حتى بقيت أطلع بتيشيرتات مقفولة مش زي الأول".

وكانت منة عبد العزيز قد ظهرت قبل أسبوع، في صورة سيلفي بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها في القضية التي تعرضت فيها لاعتداء جنسي على يد عدد من الأشخاص، حيث التقطت الصورة عقب مغادرتها قسم شرطة الطالبية، فيما أكدت المحامية هدى نصر الله عبر حسابها على "فيسبوك" أنه تم حفظ أوراق القضية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية