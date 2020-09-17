مصر.. قرار نهائي من النيابة بشأن الفتاة المغتصبة منة عبد العزيز

أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل فتاة التيك توك، منة عبد العزيز، التي تم الاعتداء عليها جنسيا من 6 أشخاص، وذلك بعد تأهيلها نفسيا.

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وقال المحاميان، هدى نصر الله وحازم صلاح الدين، المدافعان عن المجنى عليها، إنه أطلق سراحها من قسم شرطة الطالبية.

وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية، وشهرتها "منة عبد العزيز" بإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المعنفة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا"، والذي قبلته المتهمة موطنا ومسكنا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي عليها لمحكمة الجنايات، وذكرت النيابة في بيان أنها أحالت المتهمين (4 ذكور وفتاتين) للجنايات لاتهام أحدهم بخطف المجنى عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرها عنها، واتهام الآخرين بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

المصدر: مصراوي