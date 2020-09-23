مصر.. شهامة شرطي تنقذ فتاة ألقت بنفسها من أعلى جسر في مياه النيل (فيديو)

تمكن أمين الشرطة سعد الصاوي عبد الواحد، من قوة إدارة مرور في محافظة المنوفية المصرية، من إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى جسر بوسط مدينة شبين الكوم.

وأوضح مصدر أمني أن إيمان شعبان أبو النور (16 عاما) ألقت بنفسها في مياه النيل بالقفز من أعلى الجسر العلوي بمدينة شبين الكوم لمرورها بضائقة نفسية على إثر خلافات مع أسرتها، وتم إنقاذها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وقرر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، تكريم أمين الشرطة ومنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير على شهامته.

ناصر حاتم

المصدر: RT