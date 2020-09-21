مصر.. المحكمة تصدر قرارا نهائيا بشأن سما المصري

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكم حبس، سما المصري، عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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وجاء الحكم بعدما قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة سما المصرى بالحبس عامين و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بنفس التهمة.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، في شهر مايو الماضي، أنه في 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، بتوجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصري".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019، نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك- انستغرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية