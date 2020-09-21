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مصر.. الراقصة سما تحضر إلى المحكمة بمظهر غير متوقع في قضية الفيديوهات المخلة

مجتمع

مصر.. الراقصة سما تحضر إلى المحكمة بمظهر غير متوقع في قضية الفيديوهات المخلة
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سما المصري
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ظهرت الراقصة المصرية سما المصري خلال جلسة محاكمتها بتهمة صناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة بطريقة غير معتادة في المحكمة.

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وظهرت المتهمة ممسكة بمصحف وسجادة صلاة، وترتدي ملابس السجن البيضاء، فضلا عن كمامة طبية.

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط.

 ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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