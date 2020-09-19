مشاجرة بين فتاة وشاب "تحرش بوالدتها" في الرياض تثير ضجة واسعة في السعودية

أثارت مشاجرة اندلعت بين فتاة وشاب تحرش بوالدتها في مكان عام بالعاصمة السعودية الرياض ردود أفعال واسعة بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على نطاق واسع مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف جوال يوثق فتاة تندفع نحو شاب وتقوم بضربه وتصرخ عليه، بينما يحاول هو الدفاع عن نفسه، قبل أن يتدخل حارس أمن تواجد في المكان للتفريق بينهما.

وقال مغردون سعوديون عبر صفحاتهم في "تويتر" إن الحادث وقع في منطقة "يو ووك" للتسوق شمال الرياض، مشيرين إلى أن الشاب تحرش بوالدة الفتاة بادئ الأمر، ما دفع بطلة الفيديو للهجوم عليه دفاعا عن أمها.

وأثار الحادث ضجة واسعة بين السعوديين وأعرب كثير من الناشطين عن تعاطفهم مع الفتاة ووالدتها وطالبوا بالقبض على الشاب ومعاقبته، فيما انتقد آخرون تكرار حوادث تحرش مماثلة في المكان، ودعوا إلى تواجد أكبر لدوريات أمن راجلة في هذه المنطقة، التي تستقطب عددا كبيرا من المتسوقين ومن الجنسين.

📌 متداول : في منطقة الـ #يو_ووك شمال #الرياض ولا زال البعض يضايق المارة ويضايق النساء، فتاة صغيرة تدافع عن أمها pic.twitter.com/kqdCCopWHJ — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) September 19, 2020

معدوم الرجولة والمرؤة

هي من تصدر منه هذي التصرفات ضد أي فتاة .



والأمن في السعودية على مستوى عالي وقوي

لكن للأسف لم يستطع القضاء على هذي الجرائم



الواحد بسبب هالجرائم اللي نشوفها

صار ما يأمن على أهله من تهجم وتحرش هالمجرمين#يو_ووكhttps://t.co/QTJbryRaUP — 🇸🇦 بندر (@ba_Aabdalziaz) September 19, 2020

المفروض إدارة #يو_ووك يشوفون لهم حل مع العدد الغير معقول من التحرشات و الفيديوهات المنفرة. أولها زيادة عدد رجال الأمن و تدريبهم بالشكل المناسب. من اللي بعقله و بيروح لمكان مثل كذا ؟! مجمع دشير و حثالة @UWalkRUHhttps://t.co/OV1EKsPs4f — 🤍 (@queenofliight) September 19, 2020

يو ووك كرهته لان هناك مستنقع الطعوس و لحوج pic.twitter.com/gn66Se2ANW — Roxeal (@roxeal) September 19, 2020

المصدر: "تويتر