الغيرة تدفع طليق امرأة لارتكاب جريمة مرعبة في وضح النهار وعلى قارعة الطريق

أقدم رجل في إحدى مدن جمهورية تتارستان بروسيا على ارتكاب جريمة وحشية أمام أعين الناس وفي وضح النهار، بسبب غيرته وأنانيته.

قام الرجل المدفوع بالغيرة والأنانية باعتراض طليقته وعشيقها، واصطحب معه كلبه وفأسا، وطارد عشيق طليقته الذي حاول الهرب، لكن الكلب طرحه أرضا قبل أن يهشم زوجها السابق رأسه بفأس.

ولم يستطع هذا الرجل "الغيور" أن يتصالح مع حقيقة أن زوجته السابقة رتبت حياتها الشخصية كما تريد هي، بعد أن تحررت من زوجها السابق وظهر في حياتها شخص جديد.

وبعد قتل عشيق طليقته طارد زوجته السابقة، التي تمكنت من الهرب إلى مبنى قريب منها حيث صادف هناك زميل سابق لها، الذي تمكن من وقف زوجها السابق وثنيه عن مواصلة جريمته.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الجاني الذي قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن بتهمة القتل العمد مع سابق الإصرار.

المصدر: وكالات