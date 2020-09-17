غضب بسبب "إهانة" موظفة سعودية بأحد المراكز التجارية (فيديو)
أشعل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، غضب السعوديين، بعدما ظهر فيه مواطن يسيء لموظفة سعودية داخل أحد مراكز التسوق المحلية.
ويظهر الفيديو المتداول بكثافة في مواقع التواصل مواطنا، وهو "يهين" موظفة سعودية تعمل محاسبة بالمركز، عقب مشاجرة جرت بينهما دون أن تعرف الأسباب.
مواطن يسيء لموظفة سعودية تعمل كاشير ويقوم بإهانتها ورمي اغراضه بوجهها ورفع صوته عليها بطريقة بجحة وبكل وقاحة يقول كملي شغلك !!!— ســعــد شــيــبــان الــغــامــدي#الزلزال (@saudi_5G) September 17, 2020
عنايتكم @MOISaudiArabia@pss_ar@HRSD_SA#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديهpic.twitter.com/LPGCGSXpqA
واستنكر مغردون عبر هاشتاغ #مواطن_يسيء_لموظفة_سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث، وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسعودية.
موقف لا ينم عن اخلاق مهما كانت جنسية المسيئ— إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) September 17, 2020
وكل من يقف أمام اخواتنا عليه أن يفكر الف مرة ان وقوفها هذا حدتها عليه حاجتها لعمل شريف فاعتبرها اختك قبل ان تتفوه بأي هراء أو تتعنتر على البسطاء ..#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه
ورفض المدونون ما فعله المواطن من صراخ وعصبية ثم إلقاء الأغراض على الأرض وبوجه الموظفة، معتبرين ما حدث أنه أمر غير مقبول.
#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه— متأمل (@3aasm3) September 17, 2020
بعضهن همجيات ما يحسنن التعامل pic.twitter.com/X94gJgTasA
فيما تقدم عدد منهم بشكاوى إلى الجهات المعنية من بينها وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الموارد البشرية كي يتم التحقيق في الواقعة والوقوف على سبب إهانة المواطن للموظفة السعودية.
المصدر: وكالات