غضب بسبب "إهانة" موظفة سعودية بأحد المراكز التجارية (فيديو)

أشعل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، غضب السعوديين، بعدما ظهر فيه مواطن يسيء لموظفة سعودية داخل أحد مراكز التسوق المحلية.

ويظهر الفيديو المتداول بكثافة في مواقع التواصل مواطنا، وهو "يهين" موظفة سعودية تعمل محاسبة بالمركز، عقب مشاجرة جرت بينهما دون أن تعرف الأسباب.

مواطن يسيء لموظفة سعودية تعمل كاشير ويقوم بإهانتها ورمي اغراضه بوجهها ورفع صوته عليها بطريقة بجحة وبكل وقاحة يقول كملي شغلك !!!

عنايتكم @MOISaudiArabia@pss_ar@HRSD_SA#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديهpic.twitter.com/LPGCGSXpqA — ســعــد شــيــبــان الــغــامــدي#الزلزال (@saudi_5G) September 17, 2020

واستنكر مغردون عبر هاشتاغ #مواطن_يسيء_لموظفة_سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث، وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسعودية.

موقف لا ينم عن اخلاق مهما كانت جنسية المسيئ

وكل من يقف أمام اخواتنا عليه أن يفكر الف مرة ان وقوفها هذا حدتها عليه حاجتها لعمل شريف فاعتبرها اختك قبل ان تتفوه بأي هراء أو تتعنتر على البسطاء ..#مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) September 17, 2020

ورفض المدونون ما فعله المواطن من صراخ وعصبية ثم إلقاء الأغراض على الأرض وبوجه الموظفة، معتبرين ما حدث أنه أمر غير مقبول.

فيما تقدم عدد منهم بشكاوى إلى الجهات المعنية من بينها وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الموارد البشرية كي يتم التحقيق في الواقعة والوقوف على سبب إهانة المواطن للموظفة السعودية.

المصدر: وكالات