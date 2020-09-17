مصر.. حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات

قال أحمد عيد، محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أن النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

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وجاء قرار حبسهما، بعدما قررت النيابة المصرية توقيف اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق الجاري معهما، بتهمة ترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

واستمعت النيابة لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا طفلتهما ويستغلانها في التربح من نشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضان فيها حياة طفلتهما للخطر، ولكن هناك بلاغا آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر بشأن فيديو آخر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية