كواليس القبض على "اليوتيوبر" أحمد حسن في مصر.. وزوجته تنهار خلال رؤية قوات الأمن

رصدت وسائل الإعلام المصرية كواليس القبض على "اليوتيوبر" المصري أحمد حسن وزوجته زينب، بعد مرور 4 أيام على رفضه الامتثال لقرار النيابة العامة.

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وقال مصدر أمني، إنه "عقب امتناع اليوتيوبر الشهير وزوجته عن تنفيذ قرار النيابة، جرى استصدار قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما عقب سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها".

وأضاف المصدر أنه "عقب صدور قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما بعد سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها، هربا من منزلهما، وكشفت التحريات عن مكان اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكني على الطريق الدائري في منطقة البساتين بالقاهرة".

وأشار المصدر إلى أن طفلتهما لم تكن معهما، في أثناء القبض عليهما، لافتا إلى أنه جرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة.

وانهارت المتهمة زينب زوجة "اليوتيوبر" المتهم أحمد حسن، فور القبض عليهما.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية