ديانا كرزون في كامل أناقتها يوم زفافها
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من حفل زفاف المطربة الأردنية ديانا كرزون، على زوجها الإعلامي معاذ العمري.
واقتصر الحفل على أقارب العروسين عملا بالقيود التي تفرضها الحكومة الأردنية على التجمعات العامة منعا لانتشار كورونا.
🤵👰 من أجواء حفل زفاف #معاذ_العمري و#ديانا_كرزون.. تفاصيل الزفاف 🔻https://t.co/sKLqLG2xf6 | #ET_بالعربي | @dianakarazonwpic.twitter.com/Vx8YxhcQ8i— ET بالعربي (@ETbilArabi) September 14, 2020
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي