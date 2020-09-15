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ديانا كرزون في كامل أناقتها يوم زفافها

مجتمع

ديانا كرزون في كامل أناقتها يوم زفافها
instagram.com/dianakarazonw/
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من حفل زفاف المطربة الأردنية ديانا كرزون، على زوجها الإعلامي معاذ العمري.

واقتصر الحفل على أقارب العروسين عملا بالقيود التي تفرضها الحكومة الأردنية على التجمعات العامة منعا لانتشار كورونا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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