الأردن.. شاب يحرق نفسه داخل جامعة في عمان

أقدم شاب عشريني على إحراق نفسة داخل جامعة الإسراء الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان، بينما وصفت وزارة التعليم في المملكة الحادث بـ"المؤشر الخطير".

وقالت مصادر من الموقع إن الشاب قام بسكب البنزين على جسمه وأحرق نفسه، وجرى إسعافه إلى مستشفى الحمايدة ونقله بعدها إلى مستشفى البشير وهو قيد العلاج، ووصفت حالته العامة بالبالغة.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الشاب الذي أقدم على حرق نفسه هو طالب في الجامعة، وذلك بسبب رفض رئاسة الجامعة مقابلته بعد تقديم طلبات بذلك مرارا وتكرارا.

وفي غضون ذلك، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تتابع بشكل حثيث ومستمر قضية الطالب الذي أحرق نفسه.

وأضافت الوزارة أنها قد طلبت من رئيس الجامعة الخاصة تزويدها بتقرير مفصل وكامل يبين حيثيات الحادث كاملة.

كما أكدت الوزارة أن هذا الحادث يعتبر مؤشرا خطيرا ولا بد من الوقوف عنده ودراسة الدوافع التي تقف خلفه والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث.

المصدر: "الغد" + "عمون"