مدفيديف يحتفل بعيد ميلاده الـ 55

يحتفل اليوم دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، ورئيس الدولة ورئيس الوزراء في السابق ورئيس روسيا سابقا بعيد ميلاه الـ 55.

إقرأ المزيد

ويقول مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن مدفيديف سيزاول مهامه اليوم بشكل عادي، وسيحتفل في المساء بعيد ميلاده مع أسرته.

يشار إلى أن مدفيديف كان قد شغل منصب رئيس الوزراء في روسيا لمدة 8 سنوات، وكان رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات.

ومن المفارقات أن اسم مدفيديف ارتبط بسوريا باعتباره أول رئيس روسي بل وسوفيتي يزور سوريا، وكان ذلك في 11 مايو 2010.

ومن ذلك أيضأ أن الرئيس الروسي السابق والرئيس السوري بشار الأسد ولدا في نفس العام، وفي نفس الشهر بفارق 3 أيام وكلامهما من برج "العذراء".

المصدر: RT