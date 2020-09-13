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مدفيديف يهنئ حزب "روسيا الموحدة" بالفوز في الانتخابات

أخبار روسيا

مدفيديف يهنئ حزب
TASS
زعيم حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف
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أشاد زعيم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم رئيس الوزراء السابق دميتري مدفيديف، بأداء الحزب في الانتخابات في يوم التصويت الموحد، مهنئا إياه بتحقيقه "نتيجة جيدة" حسب التقديرات الأولية.

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روسيا.. يوم التصويت الموحد

وأكد مدفيديف يوم الأحد، أن استطلاعات الرأي التي أجريت عند مراكز الاقتراع أظهرت تصدر الحزب "في جميع المناطق التي أجريت فيها انتخابات المجالس التشريعية والإدارات المحلية في الكيانات الفدرالية". 

وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا بصفتنا الحزب الحاكم، قدمنا مرشحينا في جميع المجالس التشريعية والهيئات التمثيلية للكيانات الفدرالية، نتحمل مسؤوليتنا على هذا الصعيد ونشارك في جميع العمليات الانتخابية".  

وأشاد بأداء السلطات في تنظيم العملية الانتخابية رغم الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا.

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المصدر: تاس

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