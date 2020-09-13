روسيا.. يوم التصويت الموحد

تشهد روسيا، الأحد في إطار يوم التصويت الموحد، أكثر من 9 آلاف عملية انتخابية واستفتاءات محلية في مختلف أنحاء البلاد.

يجري التصويت في انتخابات على مختلف المستويات في 83 منطقة روسية.

وفي هذا العام، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، ابتعدت السلطات لأول مرة عن صيغة الاقتراع خلال يوم واحد فقط، وسمحت للجان الانتخابية المحلية بإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أيام، حرصا على صحة الناخبين.

وتم تحديد 11 و 12 سبتمبر كأيام إضافية، و 13 سبتمبر كيوم للتصويت الرئيسي.

وتتم خلال هذه الأيام، انتخابات إضافية لمجلس الدوما، وانتخاب مباشر لحكام بعض المقاطعات والأقاليم الروسية، وكذلك انتخاب أعضاء بعض الهيئات التشريعية الإقليمية والمجالس المحلية.

المصدر: تاس