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الجزائر.. توقيف المعتدين على رجال شرطة في حفل زفاف في مستغانم

مجتمع

الجزائر.. توقيف المعتدين على رجال شرطة في حفل زفاف في مستغانم
AFP
رجال شرطة في الجزائر
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أوقفت شرطة مدينة مستغانم الجزائرية 4 أشخاص اعتدوا على رجال أمن وحطموا عتادهم خلال حفل زفاف.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الموقوفين أشهروا سكاكينهم ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة، بعد أن حاولوا فض حفل زفاف بسبب مخالفة إجراءات العزل ضد وباء كورونا.

ومكنت الأبحاث والتحريات من التعرف على هويات الفاعلين وتوقيفهم في ظرف زمني وجيز، ووجهت لهم تهم التعدي بالعنف باستخدام أسلحة بيضاء وتعريض حياة رجال الأمن للخطر المتبوع بالتحطيم العمدي لممتلكات الغير.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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