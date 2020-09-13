سائق أجرة تركي يعثر على 2,5 كلغ من الذهب في سيارته

كرم رئيس هيئة سائقي سيارات الأجرة بمدينة إزمير التركية جليل أنيق السائق مراد يافوز على أمانته وإخلاصه بعد أن أعاد لزبون نسي محفظة ثمينة داخل سيارته.

واحتوت المحفظة على 2,5 كلغ من الذهب بقيمة 1,25 مليون ليرة تركية.

وقعت الحادثة مساء يوم الخميس 27 أغسطس عندما نقل مراد يافوز زبونا في شارع تشانكايا غازي عثمان باشا، في منطقة قارة باغلار، إلى بورنوفا.

بمجرد نزول الزبون من السيارة وذهابه، انتبه مراد يافوز، وهو أب لطفلين، أن زبونه نسي محفظته داخل سيارته. وتفاجأ عندما فتحها بالعثور فيها على 2,5 كلغ من الذهب. ودون تردد، اتصل بهيئة سائقي سيارات الأجرة المحلية ليخبرهم بما حدث لمساعدته على البحث عن صاحب المحفظة بعد أن ترك لهم رقم هاتفه ليتصل به المعني بالأمر.

قال مراد يافوز: "لاحظت وجود حقيبة منسية بعد مغادرة الزبون سيارتي، كانت شبه مقفلة وثقيلة للغاية، ولم أظن أن بداخلها ذهب بل ظننته عملة معدنية، (...) دفعني فضولي لفتحها ورأيتها مملوءة بالذهب، فأبلغت على الفور غرفة تجار السيارات والسائقين.

وبمجرد العثور على هذا الأخير والتأكد من هويته، أعاد له مراد يافوز المحفظة (الكنز)، ورد الزبون شاكرا بإهدائه 400 ليرة ونصف ليرة ذهبية.

ويصف مراد يافوز اللقاء بينهما قائلا: "بعد ثلاث ساعات بالضبط، تواصل معي المالك وسألني عما إذا كنت أتذكره وأنه مالك الحقيبة، فقلت له حقيبتك معي وبإمكانك استلامها عند قدومك إلى موقف سيارات الأجرة، فشكرني بعد استلامها وقال لي "لو كان شخص آخر في مكانك لم يسلمني الحقيبة".

خلال حفل التكريم، قال رئيس غرفة تجار السيارات والسائقين بمدينة إزمير إنه يعتز بتصرف سائق التاكسي مراد يافوز شاكرا إياه على "سلوكه الأمين، لأن هذا المبلغ ممكن أن يربك الناس ويغير مبادئهم"، مضيفا أنه يشهد مثل "هذه الحادثة لأول مرة" في حياته وأن ما وقع يعد "مصدر فخر لغرفتنا، ويشرفنا تكريم مراد يافوز بلوحة وهدية رمزية".

وتقديرا لتصرفه، حظي مراد يافوز باهتمام خاص من طرف وسائل الإعلام في تركيا.

المصدر: ترك برس