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فيديو لاحتفال سعودية بعقد قران زوجها على الثانية يثير ردود أفعال متباينة

مجتمع

فيديو لاحتفال سعودية بعقد قران زوجها على الثانية يثير ردود أفعال متباينة
Reuters
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في حادثة نادرة وثقت ناشطة سعودية تدعى شوق الدويني، احتفالها وأطفالها بعقد قران زوجها على الثانية، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها في "تويتر".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه وهي تحتفل وتقدم له هدايا وورود.

وقد لقي الفيديو ردود أفعال متباينة ما بين الإشادة والاستغراب.

المصدر: تويتر

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