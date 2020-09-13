فيديو لاحتفال سعودية بعقد قران زوجها على الثانية يثير ردود أفعال متباينة

في حادثة نادرة وثقت ناشطة سعودية تدعى شوق الدويني، احتفالها وأطفالها بعقد قران زوجها على الثانية، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها في "تويتر".

هديتي المتواضعه لزوجي بمناسبة زواجه الثاني وحبيت اشاركها معكم لنشر السلام والالفه بين الأُسر السعودية وحسيت ان مجتمعنا بحاجة الى نماذج ايجابية في الحياة الزوجية 🌹❤️ اذا تايدوني اسعدوني برتويت لعله ينشر الفرح والبهجة بين الازواج ❤️ 🥰 #شوق_الدويني_تبارك_لزوجها_زواجه_الثانيpic.twitter.com/uaTOsf1emu — ام عمر ♈︎ (@hair4412) September 11, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه وهي تحتفل وتقدم له هدايا وورود.

وقد لقي الفيديو ردود أفعال متباينة ما بين الإشادة والاستغراب.

المصدر: تويتر