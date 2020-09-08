العراق.. القبض على منتحل صفة ضابط يبتز نساء داخل وخارج العراق

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على "مبتز إلكتروني" ينتحل صفة ضابط في بغداد، اعترف بابتزاز نساء داخل وخارج العراق منذ أكثر من عام.

وقال الجهاز في بيان صحفي: "بناء على شكوى إحدى ضحايا الابتزاز الإلكتروني، تمكن جهاز الأمن الوطني فوج المهمات الخاصة التابع لدائرة العمليات والدعم الاستخباري من إلقاء القبض وفق أوامر قضائية على مبتز إلكتروني يستخدم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وينتحل صفة ضابط".

وأضاف، أن "هذا الشخص يشرع بالتعرف على ضحاياه وإيهامهن بالزواج، ومن ثم إقامته علاقات غير أخلاقية وتصويرهن وابتزازهن بمبالغ مالية".

وأكد الجهاز "تدوين أقواله أصولياً، واعترافه بابتزاز نساء من داخل وخارج العراق منذ أكثر من عام، وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

المصدر: RT