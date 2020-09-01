ديبارديو عن بوتين: "لم أر بتاتا وحشا أمامي"

قال الممثل الشهير جيرار ديبارديو، في حديث لقناة Canal + الفرنسية، إنه لا يريد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما التقى مرارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ديبارديو: " لم ألتق قط بالرئيس ماكرون. لقد اتصل بي مرتين أو ثلاث مرات ... لكني قلت: لا ، لا أريد اللقاء فعلا. هذا ليس عالمي ... لم أقترع في فرنسا، لقد صوتت في روسيا، في السفارة الروسية".

وأشار إلى أنه، "لا يعرف روسيا جيدا". وأضاف ديبارديو: "أنا أعشق الروس وأعشق أدبهم وموسيقاهم وثقافتهم. لكن في نفس الوقت أعلم أن هذا بلد صعب ومعقد".

وأوضح الممثل: "قال بوتين لي، تعال، أرسل لي طائرة ... أعطاني جواز سفر".

وأشار ديبارديو إلى أنه يجتمع أحيانا بالزعيم الروسي و "يضحك كثيرا معه"، لكنه "لا يراه كل ثلاثة أو أربعة أشهر".

وأضاف: "أعلم أن الصحفيين يعتقدون أنه بمثابة وحش، لكنني لم أر قط وحشا أمامي. الشعب الروسي سعيد جدا".

في 1 يناير 2013 ، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح الجنسية الروسية لديبارديو.

المصدر: نوفوستي