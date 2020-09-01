خطأ يجلب ثروة لامرأة أمريكية

ارتكبت سيدة من سكان مدينة جيرمانتاون الأمريكية بولاية ماريلاند، خطأ عند وضعها النقود خلال المراهنة في أحد سباقات الخيل الافتراضية، وهو ما جلب لها الفوز بجائزة نقدية ضخمة.

وقالت السيدة الأمريكية (التي تبلغ من العمر 41 عاما)، إنها قررت لعب القمار، وابتسم لها الحظ. وأضافت في حديث نقلته UPI: "في البداية حالفني الحظ قليلا، وفزت بمئتي دولار. وبعدها قررت أن أجرب حظي واستخدم الرقم المحظوظ الذي يفضله والدي، وشاركت في رهان محفوف بالمخاطر".

أرادت المرأة استخدام الأرقام المحظوظة خلال 5 سباقات، لكنها ارتكبت خطأ عند شراء البطاقة ووضعت جميع الدولارات الخمسة في سباق واحد.

بالإضافة إلى ذلك، قامت السيدة برهان آخر بخمسة دولارات، ذهب منها دولار واحد للسباق الفائز.

الرهان بدولار واحد، جلب لها جائزة قدرها 17.2 ألف دولار، والرهان بخمسة دولارات - 86 ألف دولار. وبلغت الجائزة الإجمالية 103.2 ألف دولار.

قالت الفائزة إنها ستنفق معظم الأموال على نفسها وعلى أطفالها، لكنها ستتبرع بجزء من المكاسب لبرامج الشباب في كنيستها.

المصدر: لينتا رو