مصر.. الضابط المعتدى عليه من مستشارة النيابة الإدارية يروي تفاصيل الحادث وتهديده

استمعت نيابة النزهة في مصر، لأقوال المقدم وليد عسل، ضابط محكمة مصر الجديدة في واقعة الاعتداء عليه من قبل المستشارة بهيئة النيابة الإدارية نهى الإمام السيد.

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وقال الضابط أمام نيابة النزهة، إنه "أثناء سيره أمس الأحد، لمتابعة الحالة الأمنية بالمحكمة، ومتابعة التزام المترددين عليها بارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فوجئ بسيدة قالت إنها مستشارة وعضو بالأمم المتحدة، وطالبها بوقف التصوير في المحكمة وارتداء الكمامة لكنها رفضت، وهددته بمنصبها".

وأضاف الضابط أنه "قام بعمله في منع التصوير بالمحكمة إلا بناء على تصريح من رئيس المحكمة، ولذا انتزع الهاتف من يد المستشارة نهى الإمام"، مضيفا أنه فوجئ بها توجه له السباب قائلة: "يلا يا زبالة" وتنزع "الكتافات" الخاصة به، فطلب اثنتين من الموظفات للتعامل معها، لحين تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها لنيابة النزهة التي تقع محكمة مصر الجديدة ضمن اختصاصها.

وأمرت نيابة النزهة بإخلاء سبيل المستشارة نهى الإمام بكفالة 2000 جنيه، وتحفظت على الأسطوانة المدمجة التي تحوي فيديو الواقعة لحين صدور قرار بشأنها.

من جانبه، كلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية