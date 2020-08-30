"تويتر" السعوديين يضج بخبر رحيل شخصية اشتهرت بالرفق بالحيوان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاة أبو عبد الرحمن صاحب حساب "برق ورعد" الذي اشتهر بنشر الوعي للرفق بالحيوان.

وعمل أبو عبد الرحمن على توفير المأوى والطعام والعلاج للحيوانات، الأمر الذي ترك حزنا كبيرا في صفوف متابعيه، داعين له بالمغفرة والرحمة.

ودشن رواد موقع "تويتر" بالسعودية وسم #وفاه_برق_الرفق_ورعد_الاحسان الذي لقي تفاعلا بآلاف التغريدات، واستطاع أن يتصدر قائمة الأكثر تداولا بالسعودية في وقت وجيز.

وأفادت العديد من الحسابات بأنه كان ينشر صورا أثناء إطعامه الطيور والحيوانات ويوفر لهم الطعام والماء، حيث كان يتعمد عدم إظهار ملامح وجه.

#وفاه_برق_الرفق_ورعد_الاحسان



تداول المغردون خبر وفاة "ابو عبدالرحمن" صاحب حساب برق ورعد والذي عُرف عنه نشر الوعي بالرفق بالحيوان، والذي كان يوفر لهم المأوى والأكل والعلاج..



pic.twitter.com/HytxExEog0 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) August 29, 2020

وقال نشطاء إن إطعامه الطيور المشردة دون مقابل وعدم إظهار وجهه زاد المتابعين له لمعرفة من هو، ولكن وافته المنية دون معرفة اسمه وبيت عزائه، مرجحين أنه سعودي، وفق الصور التي كان ينشرها أثناء إطعام الطيور.

وتناول حساب مهتم بالتريند السعودي قصة وفاة أبو عبد الرحمن بالتفصيل، قائلا في تغريدة له عبر "تويتر": "#وفاه_برق_الرفق_ورعد_الاحسان تداول المغردون خبر وفاة ابو عبدالرحمن صاحب حساب برق ورعد والذي عُرف عنه نشر الوعي بالرفق بالحيوان، والذي كان يوفر لهم المأوى والأكل والعلاج".

المصدر: وكالات