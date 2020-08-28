شاهد.. طفل سوري ينجو بأعجوبة في تركيا بعد أن سقط من الطابق الثالث على رجل

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط طفل سوري يبلغ من العمر عامين من الدور الثالث في حضن مواطن تركي كان يجلس مع رفاقه في شارع بولاية غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد.

وكان الشاب إسماعيل ألمز يجلس أمام محل صاحبه عندما سقط عليه الطفل عبد القادر من منزل عمه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتحطم الكرسي الذي كان جالسا عليه.

ونقلت مواقع تركية عن إسماعيل قوله: "كنا نتبادل أطراف الحديث مع الأصدقاء حيث رن هاتفي، فبينما كنت أحاول الرد على الهاتف، تفاجأت بسقوط الطفل في حضني، أصيب أنفي ويدي برضوض بسيطة، ولكن هذا لا يهم، المهم هو أن الطفل نجا بفضل الله".

وقال عم الطفل إنه "بينما كانت النساء يجهزن الطعام في المطبخ، أغلقت جميع الأبواب وذهبت إلى النوم، ولا أعلم كيف فتح الطفل الباب وخرج إلى الشرفة لنتفاجأ بسقوطه، والحمد لله أن إسماعيل كان جالسا حيث سقط ابن أخي في حضنه".

المصدر: وسائل إعلام تركية